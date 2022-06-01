Selskapskatalog
Parker Hannifin
Parker Hannifin Lønninger

Parker Hannifins lønn varierer fra $58,808 i total kompensasjon per år for en Salg på laveste nivå til $236,175 for en Dataforsker på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Parker Hannifin. Sist oppdatert: 9/13/2025

$160K

Programvareutvikler
Median $98.3K
Maskiningeniør
Median $84K
Romfartsingeniør
$112K

Dataanalytiker
$79.6K
Dataforsker
$236K
Maskinvareingeniør
$138K
Personalavdeling
$134K
Informasjonsteknolog (IT)
$80.4K
Materialingeniør
$115K
Produktdesigner
$152K
Produktleder
$147K
Programleder
$118K
Prosjektleder
$77.4K
Salg
$58.8K
Ofte stilte spørsmål

El puesto mejor pagado reportado en Parker Hannifin es Dataforsker at the Common Range Average level con una compensación total anual de $236,175.
La compensación total anual mediana reportada en Parker Hannifin es $113,676.

