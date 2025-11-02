Selskapskatalog
Papaya Global
Papaya Global Programvareutviklingsleder Lønninger

Programvareutviklingsleder-mediankompensasjonspakken in Poland hos Papaya Global utgjør totalt PLN 336K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Papaya Globals totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/2/2025

Median Pakke
company icon
Software Engineering Manager
hidden
Totalt per år
PLN 336K
Nivå
L3
Grunnlønn
PLN 336K
Stock (/yr)
PLN 0
Bonus
PLN 0
År i selskapet
0-1 År
Års erfaring
5-10 År
Hva er karrierenivåene hos Papaya Global?
Siste lønnsrapporter
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Programvareutviklingsleder hos Papaya Global in Poland ligger på en årlig totalkompensasjon på PLN 381,072. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Papaya Global for Programvareutviklingsleder rollen in Poland er PLN 336,240.

