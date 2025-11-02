Selskapskatalog
Papaya Global
Papaya Global Programvareingeniør Lønninger

Programvareingeniør-mediankompensasjonspakken in Israel hos Papaya Global utgjør totalt ₪430K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Papaya Globals totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/2/2025

Median Pakke
company icon
Papaya Global
Software Engineer
Tel Aviv, TA, Israel
Totalt per år
₪430K
Nivå
L3
Grunnlønn
₪430K
Stock (/yr)
₪0
Bonus
₪0
År i selskapet
3 År
Års erfaring
15 År
Hva er karrierenivåene hos Papaya Global?
Block logo
+₪199K
Robinhood logo
+₪305K
Stripe logo
+₪68.6K
Datadog logo
+₪120K
Verily logo
+₪75.4K
Siste lønnsrapporter
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Programvareingeniør hos Papaya Global in Israel ligger på en årlig totalkompensasjon på ₪587,745. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Papaya Global for Programvareingeniør rollen in Israel er ₪413,438.

