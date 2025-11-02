Selskapskatalog
Pandora
Pandora Løsningsarkitekt Lønninger

Den gjennomsnittlige Løsningsarkitekt totalkompensasjonen in Denmark hos Pandora varierer fra DKK 874K til DKK 1.22M per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Pandoras totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/2/2025

Gjennomsnittlig Totallønn

DKK 946K - DKK 1.1M
Denmark
Vanlig Område
Mulig Område
DKK 874KDKK 946KDKK 1.1MDKK 1.22M
Vanlig Område
Mulig Område

Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
RSU

Hos Pandora er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (25.00% årlig)



Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Løsningsarkitekt hos Pandora in Denmark ligger på en årlig totalkompensasjon på DKK 1,224,157. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Pandora for Løsningsarkitekt rollen in Denmark er DKK 874,398.

