Pandora
Pandora Programvareutviklingsleder Lønninger

Programvareutviklingsleder-mediankompensasjonspakken in United States hos Pandora utgjør totalt $240K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Pandoras totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/2/2025

Median Pakke
Pandora
Software Engineering Manager
Oakland, CA
Totalt per år
$240K
Nivå
Manager
Grunnlønn
$180K
Stock (/yr)
$42K
Bonus
$18K
År i selskapet
1 År
Års erfaring
20 År
Hva er karrierenivåene hos Pandora?
Siste lønnsrapporter
Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
RSU

Hos Pandora er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (25.00% årlig)



Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Programvareutviklingsleder hos Pandora in United States ligger på en årlig totalkompensasjon på $440,000. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Pandora for Programvareutviklingsleder rollen in United States er $240,000.

