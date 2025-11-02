Selskapskatalog
Pandora
Pandora Programleder Lønninger

Den gjennomsnittlige Programleder totalkompensasjonen in United States hos Pandora varierer fra $133K til $193K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Pandoras totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/2/2025

Gjennomsnittlig Totallønn

$151K - $175K
United States
Vanlig Område
Mulig Område
$133K$151K$175K$193K
Vanlig Område
Mulig Område

Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
RSU

Hos Pandora er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (25.00% årlig)



Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Programleder hos Pandora in United States ligger på en årlig totalkompensasjon på $192,780. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Pandora for Programleder rollen in United States er $132,840.

Andre ressurser