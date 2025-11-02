Selskapskatalog
Pandora
Jobber du her? Gjør krav på ditt selskap
    Levels FYI Logo
  • Lønninger
  • Dataanalytiker

  • Alle Dataanalytiker lønninger

Pandora Dataanalytiker Lønninger

Den gjennomsnittlige Dataanalytiker totalkompensasjonen in Panama hos Pandora varierer fra PAB 39.5K til PAB 55.3K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Pandoras totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/2/2025

Gjennomsnittlig Totallønn

PAB 42.9K - PAB 51.9K
Panama
Vanlig Område
Mulig Område
PAB 39.5KPAB 42.9KPAB 51.9KPAB 55.3K
Vanlig Område
Mulig Område

Vi trenger bare 3 flere Dataanalytiker innrapporteringers hos Pandora for å låse opp!

Inviter vennene dine og samfunnet til å legge til lønninger anonymt på under 60 sekunder. Mer data betyr bedre innsikt for jobbsøkere som deg og vårt samfunn!

💰 Vis alle Lønninger

💪 Bidra Din lønn

Block logo
+PAB 57.9K
Robinhood logo
+PAB 88.9K
Stripe logo
+PAB 20K
Datadog logo
+PAB 35K
Verily logo
+PAB 22K
Don't get lowballed

Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
RSU

Hos Pandora er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (25.00% årlig)



Få verifiserte lønninger i innboksen din

Abonner på verifiserte Dataanalytiker tilbud.Du vil få en detaljert oversikt over kompensasjonsdetaljer via e-post. Les mer

Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA og Google Personvernerklæring og Vilkår for bruk gjelder.

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Dataanalytiker hos Pandora in Panama ligger på en årlig totalkompensasjon på PAB 55,252. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Pandora for Dataanalytiker rollen in Panama er PAB 39,534.

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for Pandora

Relaterte selskaper

  • One Medical
  • Yelp
  • Etsy
  • Grubhub
  • LendingClub
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser