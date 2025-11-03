Selskapskatalog
Panasonic
Panasonic Programvareingeniør Lønninger

Programvareingeniør-kompensasjon in United States hos Panasonic varierer fra $108K per year for L1 til $168K per year for L4. Den yearlige mediankompensasjonspakken in United States utgjør totalt $156K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Panasonics totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/3/2025

Gjennomsnitt Kompensasjon Etter Nivå
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
L1
(Inngangsnivå)
$108K
$102K
$333
$5.8K
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$147K
$135K
$0
$11.4K
L4
$168K
$155K
$0
$13K
Siste lønnsrapporter
Hva er karrierenivåene hos Panasonic?

Inkluderte stillinger

Backend Programvareutvikler

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Programvareingeniør hos Panasonic in United States ligger på en årlig totalkompensasjon på $224,230. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Panasonic for Programvareingeniør rollen in United States er $155,000.

Andre ressurser