Programvareingeniør-kompensasjon in United States hos Panasonic varierer fra $108K per year for L1 til $168K per year for L4. Den yearlige mediankompensasjonspakken in United States utgjør totalt $156K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Panasonics totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/3/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
L1
$108K
$102K
$333
$5.8K
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$147K
$135K
$0
$11.4K
L4
$168K
$155K
$0
$13K
Selskap
Nivånavn
År med Erfaring
Total Kompensasjon
|Ingen lønninger funnet
