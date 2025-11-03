Produktleder-kompensasjon in United States hos Palo Alto Networks varierer fra $243K per year for Product Manager til $506K per year for Distinguished Product Manager. Den yearlige mediankompensasjonspakken in United States utgjør totalt $348K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Palo Alto Networkss totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/3/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
Product Manager
$243K
$181K
$48K
$13.4K
Staff Product Manager
$328K
$213K
$90K
$25K
Senior Staff Product Manager
$299K
$200K
$71.1K
$27.9K
Principal Product Manager
$386K
$235K
$103K
$47.7K
Selskap
Nivånavn
År med Erfaring
Total Kompensasjon
|Ingen lønninger funnet
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
Hos Palo Alto Networks er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:
25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)
25% opptjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% opptjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% opptjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
