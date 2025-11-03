Selskapskatalog
Gjennomsnittlig Totallønn

CA$389K - CA$451K
Canada
Vanlig Område
Mulig Område
CA$343KCA$389KCA$451KCA$497K
Vanlig Område
Mulig Område

Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
RSU

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Produktdesigner hos Palo Alto Networks in Canada ligger på en årlig totalkompensasjon på CA$497,301. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Palo Alto Networks for Produktdesigner rollen in Canada er CA$342,678.

