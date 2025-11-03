Selskapskatalog
Palo Alto Networks
Palo Alto Networks Datavitenskap-leder Lønninger

Datavitenskap-leder-mediankompensasjonspakken in United States hos Palo Alto Networks utgjør totalt $329K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Palo Alto Networkss totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/3/2025

Median Pakke
company icon
Palo Alto Networks
Data Science Manager
Santa Clara, CA
Totalt per år
$329K
Nivå
P10
Grunnlønn
$204K
Stock (/yr)
$80K
Bonus
$45K
År i selskapet
6 År
Års erfaring
10 År
Hva er karrierenivåene hos Palo Alto Networks?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Ingen lønninger funnet
Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
RSU

Hos Palo Alto Networks er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
RSU

Hos Palo Alto Networks er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (25.00% årlig)



Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Datavitenskap-leder hos Palo Alto Networks in United States ligger på en årlig totalkompensasjon på $359,000. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Palo Alto Networks for Datavitenskap-leder rollen in United States er $274,000.

Andre ressurser