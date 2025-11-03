Selskapskatalog
Palo Alto Networks
Palo Alto Networks Kundeserviceoperasjoner Lønninger

Den gjennomsnittlige Kundeserviceoperasjoner totalkompensasjonen hos Palo Alto Networks varierer fra $194K til $264K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Palo Alto Networkss totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/3/2025

Gjennomsnittlig Totallønn

$207K - $251K
United States
Vanlig Område
Mulig Område
$194K$207K$251K$264K
Vanlig Område
Mulig Område

Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
RSU

Hos Palo Alto Networks er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
RSU

Hos Palo Alto Networks er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (25.00% årlig)



Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Kundeserviceoperasjoner hos Palo Alto Networks ligger på en årlig totalkompensasjon på $264,480. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Palo Alto Networks for Kundeserviceoperasjoner rollen er $193,800.

