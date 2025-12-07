Selskapskatalog
Pagaya
Pagaya Rekrutterer Lønninger

Den gjennomsnittlige Rekrutterer totalkompensasjonen in Israel hos Pagaya varierer fra ₪222K til ₪311K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Pagayas totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 12/7/2025

Gjennomsnittlig Totallønn

$71.5K - $86.6K
Israel
Vanlig Område
Mulig Område
$66K$71.5K$86.6K$92.2K
Vanlig Område
Mulig Område

Hva er karrierenivåene hos Pagaya?

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Rekrutterer hos Pagaya in Israel ligger på en årlig totalkompensasjon på ₪310,527. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Pagaya for Rekrutterer rollen in Israel er ₪222,187.

