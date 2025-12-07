Selskapskatalog
Pagaya
Pagaya Finansanalytiker Lønninger

Den gjennomsnittlige Finansanalytiker totalkompensasjonen in United States hos Pagaya varierer fra $149K til $208K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Pagayas totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 12/7/2025

Gjennomsnittlig Totallønn

$161K - $187K
United States
Vanlig Område
Mulig Område
$149K$161K$187K$208K
Vanlig Område
Mulig Område

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Finansanalytiker hos Pagaya in United States ligger på en årlig totalkompensasjon på $208,250. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Pagaya for Finansanalytiker rollen in United States er $148,750.

