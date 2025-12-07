Selskapskatalog
Pagaya
Jobber du her? Gjør krav på ditt selskap
    Levels FYI Logo
  • Lønninger
  • Datavitenskap-leder

  • Alle Datavitenskap-leder lønninger

Pagaya Datavitenskap-leder Lønninger

Den gjennomsnittlige Datavitenskap-leder totalkompensasjonen in Israel hos Pagaya varierer fra ₪912K til ₪1.27M per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Pagayas totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 12/7/2025

Gjennomsnittlig Totallønn

$294K - $356K
Israel
Vanlig Område
Mulig Område
$271K$294K$356K$378K
Vanlig Område
Mulig Område

Vi trenger bare 3 flere Datavitenskap-leder innrapporteringers hos Pagaya for å låse opp!

Inviter vennene dine og samfunnet til å legge til lønninger anonymt på under 60 sekunder. Mer data betyr bedre innsikt for jobbsøkere som deg og vårt samfunn!

💰 Vis alle Lønninger

💪 Bidra Din lønn


Bidra
Hva er karrierenivåene hos Pagaya?

Få verifiserte lønninger i innboksen din

Abonner på verifiserte Datavitenskap-leder tilbud.Du vil få en detaljert oversikt over kompensasjonsdetaljer via e-post. Les mer

Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA og Google Personvernerklæring og Vilkår for bruk gjelder.

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Datavitenskap-leder hos Pagaya in Israel ligger på en årlig totalkompensasjon på ₪1,274,810. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Pagaya for Datavitenskap-leder rollen in Israel er ₪912,148.

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for Pagaya

Relaterte selskaper

  • StashAway
  • M1 Finance
  • Acorns
  • Amount
  • Cyndx
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/pagaya/salaries/data-science-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.