Selskapskatalog
Outlier AI
Jobber du her? Gjør krav på ditt selskap
    Levels FYI Logo
  • Lønninger
  • Programvareutvikler

  • Alle Programvareutvikler lønninger

Outlier AI Programvareutvikler Lønninger

Programvareutvikler-mediankompensasjonspakken in United States hos Outlier AI utgjør totalt $72.8K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Outlier AIs totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/26/2025

Median Pakke
company icon
Outlier AI
AI Developer
San Francisco, CA
Totalt per år
$72.8K
Nivå
L3
Grunnlønn
$72.8K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
År i selskapet
1 År
Års erfaring
1 År
Hva er karrierenivåene hos Outlier AI?

$160K

Få Betalt, Ikke Lurt

Vi har forhandlet tusenvis av tilbud og oppnår jevnlig $30K+ (noen ganger $300K+) økning. Få din lønn forhandlet eller din CV gjennomgått av de ekte ekspertene - rekrutterere som gjør det daglig.

Siste lønnsrapporter
Legg tilLegg til lønnLegg til kompensasjon

Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Ingen lønninger funnet
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksporter DataSe Åpne Stillinger
Praksisplasslønn

Bidra

Få verifiserte lønninger i innboksen din

Abonner på verifiserte Programvareutvikler tilbud.Du vil få en detaljert oversikt over kompensasjonsdetaljer via e-post. Les mer

Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA og Google Personvernerklæring og Vilkår for bruk gjelder.

Ofte stilte spørsmål

Outlier AI in United StatesのProgramvareutviklerで報告されている最高給与パッケージは、年間総報酬$104,000です。これには基本給与に加えて、株式報酬やボーナスも含まれます。
Outlier AIのProgramvareutvikler職種 in United Statesで報告されている年間総報酬の中央値は$72,800です。

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for Outlier AI

Relaterte selskaper

  • Roblox
  • Amazon
  • Netflix
  • Pinterest
  • Coinbase
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser