Outdoorsy Programvareutvikler Lønninger

Programvareutvikler-mediankompensasjonspakken in United States hos Outdoorsy utgjør totalt $178K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Outdoorsys totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/26/2025

Median Pakke
company icon
Outdoorsy
Software Engineer
Chicago, IL
Totalt per år
$178K
Nivå
hidden
Grunnlønn
$178K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
År i selskapet
2-4 År
Års erfaring
11+ År
Hva er karrierenivåene hos Outdoorsy?

$160K

Få Betalt, Ikke Lurt

Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Ofte stilte spørsmål

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Programvareutvikler w Outdoorsy in United States wynosi rocznie $238,000. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Outdoorsy dla stanowiska Programvareutvikler in United States wynosi $177,500.

