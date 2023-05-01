Selskapskatalog
Our Next Energy
Jobber du her? Gjør krav på ditt selskap

Our Next Energy Lønninger

Our Next Energys lønn varierer fra $176,400 i total kompensasjon per år for en Maskiningeniør på laveste nivå til $296,510 for en Maskinvareingeniør på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Our Next Energy. Sist oppdatert: 9/11/2025

$160K

Få Betalt, Ikke Lurt

Vi har forhandlet tusenvis av tilbud og oppnår jevnlig $30K+ (noen ganger $300K+) økning. Få din lønn forhandlet eller din CV gjennomgått av de ekte ekspertene - rekrutterere som gjør det daglig.

Maskinvareingeniør
$297K
Maskiningeniør
$176K
Produktdesigner
$245K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

66 10
66 10
Mangler din tittel?

Søk etter alle lønninger på vår kompensasjonsside eller legg til din lønn for å hjelpe til med å låse opp siden.


Ofte stilte spørsmål

أعلى وظيفة أجراً في Our Next Energy هي Maskinvareingeniør at the Common Range Average level بتعويض إجمالي سنوي قدره $296,510. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Our Next Energy هو $244,800.

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for Our Next Energy

Relaterte selskaper

  • Snap
  • Spotify
  • Tesla
  • Netflix
  • Stripe
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser