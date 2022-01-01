Selskapskatalog
OTTO
OTTO Lønninger

OTTOs lønn varierer fra $52,290 i total kompensasjon per år for en Dataanalytiker på laveste nivå til $89,919 for en Dataforsker på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos OTTO. Sist oppdatert: 9/11/2025

$160K

Programvareutvikler
Median $83.5K

Backend Programvareingeniør

Full-Stack Programvareingeniør

Dataforsker
Median $89.9K
Dataanalytiker
$52.3K

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos OTTO er Dataforsker med en årlig totalkompensasjon på $89,919. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos OTTO er $83,510.

