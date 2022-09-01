Selskapskatalog
Otter.ai
Otter.ai Lønninger

Otter.ais lønn varierer fra $183,600 i total kompensasjon per år for en Grafisk designer på laveste nivå til $200,500 for en Programvareutvikler på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Otter.ai. Sist oppdatert: 9/10/2025

$160K

Programvareutvikler
Median $201K

Backend Programvareingeniør

Forskningsvitenskapsmann

Grafisk designer
$184K
Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Otter.ai er Aksje-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Otter.ai er Programvareutvikler med en årlig totalkompensasjon på $200,500. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Otter.ai er $192,050.

