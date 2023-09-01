Selskapskatalog
Otta
Otta Lønninger

Ottas lønn varierer fra $74,661 i total kompensasjon per år for en Markedsføring på laveste nivå til $109,631 for en Produktleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Otta. Sist oppdatert: 9/10/2025

$160K

Markedsføring
$74.7K
Produktleder
$110K
Programvareutvikler
Median $82.1K

Mangler din tittel?

Søk etter alle lønninger på vår kompensasjonsside eller legg til din lønn for å hjelpe til med å låse opp siden.


Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Otta er Produktleder at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $109,631. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Otta er $82,147.

Andre ressurser