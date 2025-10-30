Selskapskatalog
Orsted
Orsted Programvareingeniør Lønninger

Programvareingeniør-mediankompensasjonspakken in Poland hos Orsted utgjør totalt PLN 282K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Orsteds totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/30/2025

Median Pakke
company icon
Orsted
Backend Software Engineer
Warsaw, MZ, Poland
Totalt per år
PLN 282K
Nivå
L5
Grunnlønn
PLN 282K
Stock (/yr)
PLN 0
Bonus
PLN 0
År i selskapet
2 År
Års erfaring
8 År
Hva er karrierenivåene hos Orsted?
Block logo
+PLN 215K
Robinhood logo
+PLN 330K
Stripe logo
+PLN 74.1K
Datadog logo
+PLN 130K
Verily logo
+PLN 81.5K
Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Ingen lønninger funnet
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Programvareingeniør hos Orsted in Poland ligger på en årlig totalkompensasjon på PLN 320,208. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Orsted for Programvareingeniør rollen in Poland er PLN 235,439.

