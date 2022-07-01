Selskapskatalog
Originate
Jobber du her? Gjør krav på ditt selskap

Originate Lønninger

Originates lønn varierer fra $140,000 i total kompensasjon per år for en Programvareingeniør på laveste nivå til $202,483 for en Produktdesigner på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Originate. Sist oppdatert: 11/24/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Programvareingeniør
Median $140K
Produktdesigner
$202K
Mangler din tittel?

Søk etter alle lønninger på vår kompensasjonsside eller legg til din lønn for å hjelpe til med å låse opp siden.


Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Originate er Produktdesigner at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $202,483. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Originate er $171,241.

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for Originate

Relaterte selskaper

  • Lyft
  • Flipkart
  • Stripe
  • Apple
  • Amazon
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/originate/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.