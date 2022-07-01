Selskapskatalog
Origami Risk
Origami Risk Lønninger

Origami Risks lønn varierer fra $76,500 i total kompensasjon per år for en Produktleder på laveste nivå til $197,010 for en Programvareutviklingsleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Origami Risk. Sist oppdatert: 9/17/2025

$160K

Programvareutvikler
Median $106K

Full-Stack Programvareingeniør

Produktleder
Median $76.5K
Kundeservice
$84.6K

Prosjektleder
$100K
Salg
$86.4K
Salgsingeniør
$182K
Programvareutviklingsleder
$197K
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Origami Risk er Programvareutviklingsleder at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $197,010. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Origami Risk er $100,158.

