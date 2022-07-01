Selskapskatalog
Orgvue
Jobber du her? Gjør krav på ditt selskap

Orgvue Lønninger

Orgvues lønn varierer fra $49,146 i total kompensasjon per år for en Ledelsesrådgiver på laveste nivå til $180,900 for en Salg på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Orgvue. Sist oppdatert: 9/17/2025

$160K

Få Betalt, Ikke Lurt

Vi har forhandlet tusenvis av tilbud og oppnår jevnlig $30K+ (noen ganger $300K+) økning. Få din lønn forhandlet eller din CV gjennomgått av de ekte ekspertene - rekrutterere som gjør det daglig.

Programvareutvikler
Median $75.2K
Ledelsesrådgiver
$49.1K
Salg
$181K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Programvareutviklingsleder
$146K
Mangler din tittel?

Søk etter alle lønninger på vår kompensasjonsside eller legg til din lønn for å hjelpe til med å låse opp siden.


Ofte stilte spørsmål

Orgvue最高薪職位是Salg at the Common Range Average level，年度總薪酬為$180,900。這包括基本薪資以及任何潛在的股票薪酬和獎金。
Orgvue年度總薪酬中位數為$110,804。

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for Orgvue

Relaterte selskaper

  • LinkedIn
  • Intuit
  • Stripe
  • Netflix
  • Google
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser