O'Reilly Media
O'Reilly Media Lønninger

O'Reilly Medias lønn varierer fra $115,150 i total kompensasjon per år for en Dataforsker på laveste nivå til $175,096 for en Produktleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos O'Reilly Media. Sist oppdatert: 9/17/2025

$160K

Programvareutvikler
Median $139K
Dataforsker
$115K
Produktdesigner
$129K

Produktleder
$175K
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos O'Reilly Media er Produktleder at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $175,096. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos O'Reilly Media er $134,175.

