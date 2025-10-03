Selskapskatalog
OpenText
Jobber du her? Gjør krav på ditt selskap

Programvareutvikler Nivå

Lead Software Engineer

Nivåer hos OpenText

Sammenlign nivåer
  1. Associate Software Engineer
  2. Software Engineer
  3. Senior Software Engineer
    4. Vis 3 Flere nivåer
Gjennomsnitt Årlig Total kompensasjon
₹43,430
Grunnlønn
₹3,764,265
Aksjetildeling ()
₹15,404
Bonus
₹0

₹13.92M

Få Betalt, Ikke Lurt

Vi har forhandlet tusenvis av tilbud og oppnår jevnlig ₹2.61M+ (noen ganger ₹26.11M+) økning. Få din lønn forhandlet eller din CV gjennomgått av de ekte ekspertene - rekrutterere som gjør det daglig.

Nyeste lønnsinnrapporteringer
Legg tilLegg til lønnLegg til kompensasjon

Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Ingen lønninger funnet
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksporter DataSe Åpne Stillinger
Har du et spørsmål? Spør samfunnet.

Besøk Levels.fyi-samfunnet for å engasjere deg med ansatte fra ulike selskaper, få karrieretips og mer.

Besøk nå!

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for OpenText

Relaterte selskaper

  • ThoughtWorks
  • CGI
  • EPAM Systems
  • Cognizant
  • Infosys
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser