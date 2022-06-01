OneSpan Lønninger

OneSpans lønn varierer fra $74,304 i total kompensasjon per år for en Programvareingeniør på laveste nivå til $114,192 for en Programvareutviklingsleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos OneSpan . Sist oppdatert: 11/28/2025