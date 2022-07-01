Selskapskatalog
OneRail
OneRail Lønninger

OneRails lønn varierer fra $114,425 i total kompensasjon per år for en Produktleder på laveste nivå til $140,700 for en Programvareutviklingsleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos OneRail. Sist oppdatert: 11/28/2025

Produktleder
$114K
Programvareutviklingsleder
$141K
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos OneRail er Programvareutviklingsleder at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $140,700. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos OneRail er $127,563.

