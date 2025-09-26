Selskapskatalog
OneMain Financial
Forretningsanalytiker-mediankompensasjonspakken in United States hos OneMain Financial utgjør totalt $187K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for OneMain Financials totalkompensasjonspakker.

Median Pakke
company icon
OneMain Financial
Business Analyst
hidden
Totalt per år
$187K
Nivå
-
Grunnlønn
$160K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$27K
År i selskapet
5 År
Års erfaring
8 År
Hva er karrierenivåene hos OneMain Financial?

$160K

Siste lønnsrapporter
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Forretningsanalytiker hos OneMain Financial in United States ligger på en årlig totalkompensasjon på $230,000. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos OneMain Financial for Forretningsanalytiker rollen in United States er $187,000.

