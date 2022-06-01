Selskapskatalog
OneMain Financial
Jobber du her? Gjør krav på ditt selskap

OneMain Financial Lønninger

OneMain Financials lønn varierer fra $80,400 i total kompensasjon per år for en Forretningsanalytiker på laveste nivå til $211,050 for en Finansanalytiker på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos OneMain Financial. Sist oppdatert: 9/11/2025

$160K

Få Betalt, Ikke Lurt

Vi har forhandlet tusenvis av tilbud og oppnår jevnlig $30K+ (noen ganger $300K+) økning. Få din lønn forhandlet eller din CV gjennomgått av de ekte ekspertene - rekrutterere som gjør det daglig.

Produktleder
Median $127K
Dataforsker
Median $150K
Programvareutvikler
Median $86.8K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

66 10
66 10
Forretningsanalytiker
$80.4K
Bedriftsutvikling
$101K
Dataanalytiker
$85.4K
Finansanalytiker
$211K
Mangler din tittel?

Søk etter alle lønninger på vår kompensasjonsside eller legg til din lønn for å hjelpe til med å låse opp siden.


Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos OneMain Financial er Finansanalytiker at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $211,050. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos OneMain Financial er $100,500.

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for OneMain Financial

Relaterte selskaper

  • Nelnet
  • Rocket Mortgage
  • Citi
  • loanDepot
  • Navient
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser