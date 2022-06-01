OneMagnify Lønninger

OneMagnifys lønn varierer fra $69,650 i total kompensasjon per år for en Dataanalytiker på laveste nivå til $115,000 for en Datavitenskaper på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos OneMagnify . Sist oppdatert: 11/28/2025