Omnicom Media Group
Omnicom Media Group Lønninger

Omnicom Media Groups lønnsområde varierer fra $44,100 i total kompensasjon årlig for Markedsføring i nedre ende til $115,280 for Løsningsarkitekt i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i Omnicom Media Group. Sist oppdatert: 8/16/2025

Tekstforfatter
$63.2K
Dataanalytiker
$64.4K
Markedsføring
$44.1K

Salg
$48.5K
Løsningsarkitekt
$115K
FAQ

Den høyest betalende rollen rapportert hos Omnicom Media Group er Løsningsarkitekt at the Common Range Average level med en årlig total kompensasjon på $115,280. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuell aksjekompensasjon og bonuser.
Den mediane årlige totale kompensasjonen rapportert hos Omnicom Media Group er $63,230.

