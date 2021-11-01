Selskapsoversikt
OMERS Private Equity
Jobber her? Gjør krav på ditt selskap

OMERS Private Equity Lønninger

OMERS Private Equitys lønnsområde varierer fra $60,300 i total kompensasjon årlig for Finansanalytiker i nedre ende til $143,503 for Programvareingeniørsjef i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i OMERS Private Equity. Sist oppdatert: 8/11/2025

$160K

Få betalt, ikke utnyttet

Vi har forhandlet frem tusenvis av tilbud og oppnår regelmessig økninger på $30K+ (noen ganger $300K+).Få lønnen din forhandlet eller få din CV gjennomgått av ekte eksperter - rekrutterere som gjør dette daglig.

Administrativ assistent
$62.2K
Dataanalytiker
$112K
Finansanalytiker
$60.3K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Markedsføring
$96.5K
Programvareingeniør
$75.2K
Programvareingeniørsjef
$144K
Mangler din stilling?

Søk etter alle lønninger på vår kompensasjonsside eller legg til din lønn for å låse opp siden.


FAQ

Den høyest betalende rollen rapportert hos OMERS Private Equity er Programvareingeniørsjef at the Common Range Average level med en årlig total kompensasjon på $143,503. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuell aksjekompensasjon og bonuser.
Den mediane årlige totale kompensasjonen rapportert hos OMERS Private Equity er $85,853.

Utvalgte stillinger

    Ingen utvalgte stillinger funnet for OMERS Private Equity

Relaterte selskaper

  • Microsoft
  • Square
  • Tesla
  • LinkedIn
  • Stripe
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser