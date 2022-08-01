Selskapsoversikt
Omega Healthcare
Omega Healthcare Lønninger

Omega Healthcares lønnsområde varierer fra $2,229 i total kompensasjon årlig for Personal i nedre ende til $16,535 for Grafisk designer i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i Omega Healthcare. Sist oppdatert: 8/11/2025

$160K

Kundeservice
$2.3K
Grafisk designer
$16.5K
Personal
$2.2K

FAQ

Den høyest betalende rollen rapportert hos Omega Healthcare er Grafisk designer at the Common Range Average level med en årlig total kompensasjon på $16,535. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuell aksjekompensasjon og bonuser.
Den mediane årlige totale kompensasjonen rapportert hos Omega Healthcare er $2,270.

