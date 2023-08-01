Selskapsoversikt
Olympus
Olympus Lønninger

Olympuss lønnsområde varierer fra $54,150 i total kompensasjon årlig for Maskinvareingeniør i nedre ende til $188,438 for Produktdesigner i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i Olympus. Sist oppdatert: 8/11/2025

$160K

Programvareingeniør
Median $130K
Regnskapsfører
$72.4K
Biomedisinsk ingeniør
$99.5K

Dataanalytiker
$104K
Maskinvareingeniør
$54.2K
Markedsføring
$180K
Maskinteknisk ingeniør
$97.5K
Produktdesigner
$188K
Produktsjef
$93.6K
Salg
$157K
FAQ

Den høyest betalende rollen rapportert hos Olympus er Produktdesigner at the Common Range Average level med en årlig total kompensasjon på $188,438. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuell aksjekompensasjon og bonuser.
Den mediane årlige totale kompensasjonen rapportert hos Olympus er $101,696.

Andre ressurser