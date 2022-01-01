Okta Lønninger

Oktas lønn varierer fra $66,000 i total kompensasjon per år for en Administrativ assistent på laveste nivå til $868,333 for en Programvareutviklingsleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Okta . Sist oppdatert: 9/17/2025