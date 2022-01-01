Selskapskatalog
Okta
Jobber du her? Gjør krav på ditt selskap

Okta Lønninger

Oktas lønn varierer fra $66,000 i total kompensasjon per år for en Administrativ assistent på laveste nivå til $868,333 for en Programvareutviklingsleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Okta. Sist oppdatert: 9/17/2025

$160K

Få Betalt, Ikke Lurt

Vi har forhandlet tusenvis av tilbud og oppnår jevnlig $30K+ (noen ganger $300K+) økning. Få din lønn forhandlet eller din CV gjennomgått av de ekte ekspertene - rekrutterere som gjør det daglig.

Programvareutvikler
Software Engineer 1 $172K
Software Engineer 2 $188K
Senior Software Engineer $223K
Staff Software Engineer $309K
Principal Software Engineer $351K
Architect $425K

Backend Programvareingeniør

Full-Stack Programvareingeniør

Kvalitetssikring (KS) Programvareingeniør

Nettsted Pålitelighet Ingeniør

Programvareutviklingsleder
Manager $304K
Sr. Manager $354K
Director $392K
Sr. Director $868K
Produktleder
Product Manager $229K
Senior Product Manager $273K
Group Product Manager $339K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Markedsføring
Senior Marketing Manager $245K
Marketing Director $400K

Produktmarkedsføring Manager

Salgsingeniør
Median $200K
Salg
Median $195K
Løsningsarkitekt
Median $213K

Skysikkerhetsarkitekt

Teknisk programleder
Median $220K
Produktdesigner
Median $143K

UX Designer

Informasjonsteknolog (IT)
Median $185K
Forretningsoperasjoner
Median $240K
Forretningsanalytiker
Median $257K
Kundeservice
Median $150K
Programleder
Median $249K
Rekrutterer
Median $166K
Administrativ assistent
Median $66K
Regnskapsfører
$310K

Teknisk Regnskapsfører

Forretningsoperasjonsleder
$210K
Forretningsutvikling
$76.5K
Stabssjef
$169K
Kundesuksess
$149K
Dataanalytiker
$213K
Dataforsker
$206K
Finansanalytiker
$221K
Personalavdeling
$184K
Juridisk
$214K
Cybersikkerhetsanalytiker
$145K
Teknisk Kontoansvarlig
$141K
Teknisk forfatter
Median $144K
UX-forsker
$118K
Mangler din tittel?

Søk etter alle lønninger på vår kompensasjonsside eller legg til din lønn for å hjelpe til med å låse opp siden.


Opptjeningsplan

33.4%

ÅR 1

33.3%

ÅR 2

33.3%

ÅR 3

Aksjetype
RSU

Hos Okta er RSUs underlagt en 3-årig opptjeningsplan:

  • 33.4% opptjenes i 1st-ÅR (33.40% årlig)

  • 33.3% opptjenes i 2nd-ÅR (33.30% årlig)

  • 33.3% opptjenes i 3rd-ÅR (33.30% årlig)

No cliff

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
RSU

Hos Okta er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (25.00% årlig)

No cliff

Har du et spørsmål? Spør samfunnet.

Besøk Levels.fyi-samfunnet for å engasjere deg med ansatte fra ulike selskaper, få karrieretips og mer.

Besøk nå!

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Okta er Programvareutviklingsleder at the Sr. Director level med en årlig totalkompensasjon på $868,333. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Okta er $213,060.

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for Okta

Relaterte selskaper

  • Salesforce
  • Palantir
  • Twilio
  • Palo Alto Networks
  • Splunk
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser