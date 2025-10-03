Selskapskatalog
Nvidia
  • Lønninger
  • Produktleder
  • IC5

Produktleder Nivå

IC5

Nivåer hos Nvidia

  1. IC1
  2. IC2
  3. IC3
Gjennomsnitt Årlig Total kompensasjon
$404,532
Grunnlønn
$248,699
Aksjetildeling ()
$154,881
Bonus
$952

Nyeste lønnsinnrapporteringer
Legg tilLegg til lønnLegg til kompensasjon

Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Ingen lønninger funnet
