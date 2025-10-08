Selskapskatalog
Nuro
Nuro Produksjon Programvareingeniør Lønninger

Produksjon Programvareingeniør-kompensasjon in United States hos Nuro utgjør totalt $273K per year for L5. Den yearlige mediankompensasjonspakken in United States utgjør totalt $296K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Nuros totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/8/2025

Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer ()
Bonus
L3
(Inngangsnivå)
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
$273K
$183K
$70K
$20K
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
Nuro logo

$10K

Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
RSU

Hos Nuro er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)



Få verifiserte lønninger i innboksen din

Abonner på verifiserte Programvareutvikler tilbud.Du vil få en detaljert oversikt over kompensasjonsdetaljer via e-post. Les mer

Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA og Google Personvernerklæring og Vilkår for bruk gjelder.

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Produksjon Programvareingeniør hos Nuro in United States ligger på en årlig totalkompensasjon på $605,000. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Nuro for Produksjon Programvareingeniør rollen in United States er $310,000.

