Selskapskatalog
Nuro
    Levels FYI Logo
  • Lønninger
  • Programvareutvikler

  • Full-Stack Programvareingeniør

Nuro Full-Stack Programvareingeniør Lønninger

Full-Stack Programvareingeniør-kompensasjon in United States hos Nuro varierer fra $194K per year for L3 til $364K per year for L5. Den yearlige mediankompensasjonspakken in United States utgjør totalt $272K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Nuros totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/8/2025

Gjennomsnitt Nivå
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer ()
Bonus
L3
(Inngangsnivå)
$194K
$137K
$49K
$8.3K
L4
$304K
$172K
$112K
$20K
L5
$364K
$196K
$153K
$14.2K
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
Nuro logo

Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
RSU

Hos Nuro er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)



Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Full-Stack Programvareingeniør hos Nuro in United States ligger på en årlig totalkompensasjon på $510,000. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Nuro for Full-Stack Programvareingeniør rollen in United States er $243,000.

