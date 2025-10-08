Selskapskatalog
Nureva
Nureva Full-Stack Programvareingeniør Lønninger

Full-Stack Programvareingeniør-mediankompensasjonspakken in Canada hos Nureva utgjør totalt CA$74.7K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Nurevas totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/8/2025

Median Pakke
company icon
Nureva
Software Engineer
Calgary, AB, Canada
Totalt per år
CA$74.7K
Nivå
L1
Grunnlønn
CA$74.7K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$0
År i selskapet
0 År
Års erfaring
0 År
Hva er karrierenivåene hos Nureva?

CA$225K

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Full-Stack Programvareingeniør hos Nureva in Canada ligger på en årlig totalkompensasjon på CA$95,120. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Nureva for Full-Stack Programvareingeniør rollen in Canada er CA$73,612.

