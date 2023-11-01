Selskapskatalog
Novibet
Novibet Lønninger

Novibets lønn varierer fra $19,591 i total kompensasjon per år for en Produktdesigner på laveste nivå til $32,604 for en Programvareingeniør på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Novibet. Sist oppdatert: 11/28/2025

Produktdesigner
$19.6K
Programvareingeniør
$32.6K
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Novibet er Programvareingeniør at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $32,604. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Novibet er $26,098.

