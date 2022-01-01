Selskapskatalog
Novartis Lønninger

Novartiss lønn varierer fra $2,460 i total kompensasjon per år for en Regnskapsfører på laveste nivå til $540,000 for en Forretningsutvikling på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Novartis. Sist oppdatert: 10/23/2025

Dataforsker
Median $150K
Dataanalytiker
Median $10.1K
Programvareutvikler
Median $125K

Dataforskningsleder
Median $31.5K
Forretningsutvikling
Median $540K
Løsningsarkitekt
Median $79.4K
Maskiningeniør
Median $100K
Regnskapsfører
$2.5K
Administrativ assistent
$14.7K
Biomedisinsk ingeniør
$229K
Forretningsoperasjoner
$24.4K
Forretningsoperasjonsleder
$269K
Forretningsanalytiker
$75.3K
Kundeservice
$79.6K
Finansanalytiker
$122K
Personalavdeling
$167K
Information Technologist (IT)
$94.7K
Ledelsesrådgiver
$281K
Markedsføringsoperasjoner
$26.8K
Produktdesignleder
$64.3K
Produktleder
$94.7K
Programleder
$125K
Prosjektleder
$24.9K
Salg
$101K
Cybersecurity Analyst
$197K
Programvareutviklingsleder
$163K
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Novartis er Forretningsutvikling med en årlig totalkompensasjon på $540,000. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Novartis er $97,354.

Andre ressurser