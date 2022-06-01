Selskapskatalog
Novant Health
Novant Health Lønninger

Novant Healths lønn varierer fra $44,845 i total kompensasjon per år for en Information Technologist (IT) på laveste nivå til $148,852 for en Dataforsker på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Novant Health. Sist oppdatert: 10/23/2025

Kundeservice
$46.4K
Dataforsker
$149K
Information Technologist (IT)
$44.8K

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Novant Health er Dataforsker at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $148,852. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Novant Health er $46,365.

