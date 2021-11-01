Selskapskatalog
NOV
NOV Lønninger

NOVs lønn varierer fra $50,250 i total kompensasjon per år for en Kundeserviceoperasjoner på laveste nivå til $208,035 for en Dataforskningsleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos NOV. Sist oppdatert: 10/23/2025

Dataforsker
Median $82.5K
Programvareutvikler
Median $94.5K
Løsningsarkitekt
Median $149K

Forretningsutvikling
$191K
Kundeserviceoperasjoner
$50.3K
Dataforskningsleder
$208K
Produktdesigner
$109K
Produktleder
$136K
Prosjektleder
$96.9K
Salgsingeniør
$122K
Cybersecurity Analyst
$51K
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos NOV er Dataforskningsleder at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $208,035. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos NOV er $109,450.

