Nous Lønninger

Nouss lønn varierer fra $14,634 i total kompensasjon per år for en Forretningsutvikling på laveste nivå til $96,515 for en Programvareutvikler på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Nous. Sist oppdatert: 10/23/2025

Forretningsutvikling
$14.6K
Ledelsesrådgiver
$63.6K
Markedsføring
$60.4K

Programvareutvikler
$96.5K
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Nous er Programvareutvikler at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $96,515. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Nous er $62,009.

