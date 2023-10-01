Selskapskatalog
NOS
NOS Lønninger

NOSs lønn varierer fra $23,736 i total kompensasjon per år for en Dataanalytiker på laveste nivå til $58,309 for en Programvareutvikler på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos NOS. Sist oppdatert: 10/23/2025

Dataanalytiker
$23.7K
Produktleder
$49.3K
Prosjektleder
$28.2K

Salgsingeniør
$30.5K
Programvareutvikler
$58.3K
Løsningsarkitekt
$55.8K
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos NOS er Programvareutvikler at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $58,309. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos NOS er $39,899.

