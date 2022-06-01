Norwegian Cruise Line Lønninger

Norwegian Cruise Lines lønn varierer fra $78,400 i total kompensasjon per år for en Finansanalytiker på laveste nivå til $142,035 for en Cybersikkerhetsanalytiker på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Norwegian Cruise Line . Sist oppdatert: 11/28/2025