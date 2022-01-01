Selskapskatalog
NortonLifeLock
Jobber du her? Gjør krav på ditt selskap

NortonLifeLock Lønninger

NortonLifeLocks lønn varierer fra $21,883 i total kompensasjon per år for en Programvareutvikler på laveste nivå til $273,360 for en Programleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos NortonLifeLock. Sist oppdatert: 10/23/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Programvareutvikler
SDE 2 $21.9K
SDE 3 $38.6K
SDE 4 $59.1K
SDE 5 $76.5K

Backend Programvareingeniør

Full-Stack Programvareingeniør

Produktleder
Median $200K
Forretningsanalytiker
$157K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Forretningsutvikling
$159K
Kundeservice
$194K
Dataforskningsleder
$233K
Dataforsker
$71.8K
Finansanalytiker
$141K
Markedsføring
$189K
Markedsføringsoperasjoner
$85.4K
Produktdesigner
Median $109K
Programleder
$273K
Prosjektleder
$201K
Cybersecurity Analyst
$29.8K
Programvareutviklingsleder
$152K
Løsningsarkitekt
$239K
Teknisk programleder
$209K
Mangler din tittel?

Søk etter alle lønninger på vår kompensasjonsside eller legg til din lønn for å hjelpe til med å låse opp siden.


Opptjeningsplan

30%

ÅR 1

30%

ÅR 2

40%

ÅR 3

Aksjetype
RSU

Hos NortonLifeLock er RSUs underlagt en 3-årig opptjeningsplan:

  • 30% opptjenes i 1st-ÅR (30.00% årlig)

  • 30% opptjenes i 2nd-ÅR (30.00% årlig)

  • 40% opptjenes i 3rd-ÅR (40.00% årlig)

Har du et spørsmål? Spør samfunnet.

Besøk Levels.fyi-samfunnet for å engasjere deg med ansatte fra ulike selskaper, få karrieretips og mer.

Besøk nå!

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos NortonLifeLock er Programleder at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $273,360. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos NortonLifeLock er $154,087.

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for NortonLifeLock

Relaterte selskaper

  • Microsoft
  • Oracle
  • SoFi
  • Adobe
  • ServiceNow
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser