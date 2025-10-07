Selskapskatalog
Northwestern University
Northwestern University Full-Stack Programvareingeniør Lønninger

Full-Stack Programvareingeniør-mediankompensasjonspakken in United States hos Northwestern University utgjør totalt $85K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Northwestern Universitys totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/7/2025

Median Pakke
company icon
Northwestern University
Full-Stack Software Engineer
Evanston, IL
Totalt per år
$85K
Nivå
L4
Grunnlønn
$85K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
År i selskapet
2 År
Års erfaring
2 År
Hva er karrierenivåene hos Northwestern University?

$160K

Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Full-Stack Programvareingeniør hos Northwestern University in United States ligger på en årlig totalkompensasjon på $86,000. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Northwestern University for Full-Stack Programvareingeniør rollen in United States er $84,300.

Andre ressurser